lunes 25 mayo 2026
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Denuncia Minrex cinismo de Secretario de Estado de EE.UU.

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Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció desde su perfil en la red social Facebook las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, quien reiteró que continuará aplicando la máxima presión económica contra la Isla, aun cuando ello provoque una crisis humanitaria que sería asumida como amenaza a 90 millas de su territorio y justificaría una agresión militar.  

   “Debe escucharse bien lo que dice y repite el Secretario de Estado de EE.UU. Según expresa, continuarán aplicando la máxima presión económica contra Cuba. Si se provoca así una crisis humanitaria, asumirán es una amenaza a 90 millas de EEUU y el Presidente optaría por una agresión militar”, escribió Fernández de Cossío en su mensaje.  

Previamente, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció en otro mensaje desde su perfil en la misma red social que ese funcionario estadounidense repite un libreto mendaz e intenta culpar al gobierno cubano por el daño que provoca la política de Washington hacia la  Isla.  

   “El Secretario de Estado repite su libreto mendaz e intenta culpar al gobierno de Cuba por el daño despiadado que provoca el gobierno de EE.UU. al pueblo cubano”, expresó Rodríguez Parrilla.  

   El canciller añadió que el diplomático norteamericano actúa como vocero de intereses corruptos y revanchistas concentrados en el sur de la Florida, los cuales no representan los sentimientos de la mayoría del pueblo estadounidense ni de los cubanos que allí residen.  

   Rodríguez Parrilla señaló que el funcionario habla de una ayuda de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado, pero cuyo cinismo resulta evidente ante el efecto devastador del bloqueo económico, comercial y financiero, y el cerco energético.  

   El ministro recordó que el Secretario de Estado aprovechó la fecha del 20 de mayo, que inauguró un periodo neocolonial en Cuba bajo la Enmienda Platt, para sugerir que la Isla regrese a esa condición de dependencia.  

   “La Cuba neocolonial y la Enmienda Platt son el pasado. El presente y el futuro son la independencia y la soberanía”, afirmó Rodríguez Parrilla en su publicación.  

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