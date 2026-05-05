martes 05 mayo 2026
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Cemento Siguaney concreta producción con destino a pozos petroleros del país

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La Empresa Cemento Siguaney cerró el mes de abril con el cumplimiento de las 400 toneladas de ese renglón destinadas a la fundición de las camisas de los pozos de petróleo en el país

La Empresa Cemento Siguaney cerró el mes de abril con el cumplimiento de las 400 toneladas de ese renglón destinadas a la fundición de las camisas de los pozos de petróleo en el país.

Según informó a Radio Sancti Spíritus, el director de la entidad taguasquense, ingeniero Gonzalo Aguilar, por estos días reiniciarán las tareas de reparación del horno, que asumen con otros materiales alternativos de menor calidad ante la falta permanente de ladrillos refractarios de importación.

La fuente añadió que, no obstante, en esas condiciones seguirán con vistas a no detener el proceso productivo.

Por otra parte, avanza en el fortalecimiento de las producciones agrícolas en sus plantaciones de autoconsumo, donde acaban de construir un biodigestor en el área porcina que permitirá en breve la entrega de gas para la cocción de alimentos en Cemento Siguaney.

Además, se han montado en distintas edificaciones paneles fotovoltaicos para la producción de electricidad con formas renovables de energía y su meta es alcanzar definitivamente la independencia energética.

Paralelamente, mantienen la elaboración de otros materiales para la construcción en cooperación con formas no estatales.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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