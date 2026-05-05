martes 05 mayo 2026
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Cien años con Fidel: Las manecillas no se detienen (+Fotos)

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Yadira González Otero

Las manecillas del reloj, esas que suelen trotar en círculo sin memoria, aquí se volvieron lentas, casi tímidas. Porque en Santiago —noble, leal hasta los huesos, guardiana de heridas y victorias— nadie despide a Fidel. Nadie llora una partida que no ocurrió.

El reloj de la ciudad marcaba las seis de una madrugada cualquiera cuando alguien susurró: “Ahí sigue”. Y era cierto. Su sonrisa florece en cada amanecer, como si el sol hubiera aprendido a imitarlo.

Su voluntad se ensancha en el paso colectivo de quienes caminan sin prisa pero sin pausa. Su mirada, esa brújula vertical, sigue trazando horizontes desde la altura justa de un guerrillero del tiempo.

Aguja tras aguja, Fidel no es un recuerdo: es un pulso. El de los niños y las niñas que aún lo nombran sin miedo. El que, junto a Vilma, tejió una Revolución dentro de otra Revolución: desatando leyes y ternura para liberar a la mujer.

El Fidel solidario. El nuestro. El eterno.Hoy, Ciudad Heroica no le da el último adiós.

Las manecillas giran, sí, pero para abrazarlo. Una vuelta, otra, otra más. Hasta la eternidad.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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