Caimanera sin mortalidad infantil en lo que va de año

El seguimiento preventivo a los embarazos ha sido fundamental

A esta altura del presente almanaque, la mortalidad infantil y materna en la primera trinchera antimperialista de Cuba: Caimanera, está en cero. No hay decesos en menores de un año, ni madres fallecidas en esta tierra de pescadores y salineros.

Mayor es la relevancia de lo conseguido, porque se logra en un año de carencias acrecentadas por un bloqueo estadounidense maximizado.

La Doctora Maritza Cañada Castillo, jefa del Programa Materno Infantil (Pami) en el municipio, mencionó como pilares esenciales del éxito en este caso al personal de los 12 Consultorios Médicos de la Familia (CMF) y a los Grupos Básicos de Trabajo.

El seguimiento preventivo a los 31 un embarazos que dieron lugar a igual cifra de nacimientos en Caimanera hasta el cierre de abril, ha sido fundamental. Esa labor descansa sobre todo en los médicos y enfermeras que se desempeñan en la base, explicó Cañada Castillo.

Dijo que los especialistas del PAMI siguen de cerca a las 33 gestantes identificadas actualmente en el municipio. En doce de ellas -detalló- concurren factores de riesgos como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, asma, y ganancia insuficiente de peso.

No obstante -sostuvo la especialista-, dado el rigor de la atención multidisciplinaria a los mencionados casos, la meta de cerrar el presente año sin muertes maternas ni de menores de un año es realizable, y en Caimanera se trabaja para alcanzarla.