sábado 03 octubre 2026
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Muelen caña de azúcar para producir meladura dos centrales de Granma 

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Con el inicio de actividades fabriles el 30 de septiembre último en el ingenio Enidio Díaz, del municipio de Campechuela, la oriental provincia de Granma tiene dos centrales azucareros inmersos en la producción de meladura.

El jugo concentrado de caña de azúcar que aportarán ambos colosos se destinará a la Unidad Empresarial de Base Derivados, sita en la comunidad rural de Mabay, en la localidad de Bayamo, y con amplia experiencia en la elaboración de rones, aguardientes naturales y aromatizados, alcoholes y el tradicional aliñao.

En su perfil de la red social Facebook, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, destacó la importancia del proceso de activación de los ingenios, que comenzó días antes por el “Arquímedes Colina”, también ubicado en Mabay, a unos 17 kilómetros de la capital del territorio.

Cuando la chimenea del “Enidio” echa humo, su comunidad de Ceiba Hueca recobra vida, recalcó la dirigente, quien celebró el sentido de pertenencia y la férrea voluntad de los trabajadores de dichos ingenios.

Frente al complejo escenario actual, tanto en el contexto nacional como internacional, calificó de titánica la tarea y ponderó la inspiración que emana del ejemplo de los azucareros.

Esos hierros no se rinden, expresó al resumir los ingentes esfuerzos para reparar las maquinarias dada la falta de piezas de repuesto y combustible como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.

No nos vamos a rendir, marcharemos juntos todos los que queremos a la provincia de Granma y a su pueblo, que es igual que querer a Cuba, añadió Ortiz Barceló.

Llevada a cabo en varios centrales de la isla en los últimos años, la producción de meladura constituye una alternativa para generar ingresos y continuar en el empeño por recuperar la industria cañero-azucarera.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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