sábado 03 octubre 2026
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Minint entrega objetos recuperados a Universidad Médica villaclareña

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La restitución de los recursos materiales recuperados a sus respectivas áreas docentes y administrativas matizó el encuentro sostenido entre el consejo de dirección de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara y las fuerzas operativas del Ministerio del Interior (Minint), tras el esclarecimiento de una serie de sustracciones ilegales que afectaron el patrimonio de esa casa de altos estudios.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, el Doctor en Ciencias Calixto Orozco Muñoz, rector de la institución, expresó el más profundo agradecimiento de toda la comunidad universitaria hacia el equipo de investigadores encabezado por el teniente coronel Sandy Pérez Vázquez, jefe de la Unidad Provincial de Investigación Criminal, cuya labor técnica posibilitó detener a los presuntos implicados en los hechos.

El directivo detalló que el éxito de las pesquisas se sustentó en la estrecha articulación entre las autoridades del Orden Interior y el trabajo constante de los equipos de guardia de la universidad, quienes aportaron datos esenciales para la instrucción del caso, demostrando un elevado sentido de pertenencia y responsabilidad ética con el resguardo de los bienes colectivos.

Orozco Muñoz subrayó además que el retorno de equipos como ventiladores, televisores y aparatos de climatización a los departamentos de origen permite retomar con normalidad diversos servicios institucionales.

En ese sentido, el rector ratificó la voluntad inquebrantable de los trabajadores de continuar perfeccionando las estrategias de seguridad y el apoyo incondicional a los órganos del Estado para proteger los recursos destinados a la formación de los futuros profesionales de la salud.

Finalmente, la máxima autoridad académica manifestó su confianza absoluta en la profesionalidad de las fuerzas del Minint, al tiempo que aseveró que la unión entre las instituciones y el pueblo constituye la herramienta más efectiva para eliminar el flagelo de la delincuencia y garantizar que en el territorio central prevalezca la justicia y la legalidad.

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Comentarios
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