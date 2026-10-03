Lula cerrará campaña electoral en Sao Paulo

Brasilia, 3 oct.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, cerrará hoy su campaña electoral con una caminata en la Avenida Paulista, en la ciudad de Sao Paulo.

La iniciativa está prevista un día antes de la primera vuelta de los comicios, cuyo segundo turno, si es necesario, acontecerá el próximo 25 de octubre.

Según sus organizadores, la concentración comenzará a las 10:00, hora local, en las inmediaciones del Museo de Arte de Sao Paulo, y el recorrido concluirá en la Plaza Roosevelt.

Lula estará acompañado por el vicepresidente y candidato a la reelección en su fórmula, Geraldo Alckmin, y por Fernando Haddad, aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) al Gobierno del estado homónimo.

También participarán las candidatas al Senado Simone Tebet, del Partido Socialista Brasileño, y Marina Silva, de Rede Sustentabilidade, ambas respaldadas por la Federación Brasil de la Esperanza.

La realización de la caminata generó esta semana una disputa entre el PT y la Alcaldía de Sao Paulo.

Primero, la administración municipal informó a la organización política que el acto no podría celebrarse este sábado, debido a una solicitud del Tribunal Regional Electoral de Sao Paulo (TRE-SP) para mantener la Avenida Paulista despejada durante las fechas próximas a la votación.

El PT sostuvo que la determinación electoral estaba relacionada con la circulación y el funcionamiento de la jornada comicial del domingo, y afirmó que no establecía una prohibición para el acto político.

Ayer, el TRE-SP autorizó la realización de la caminata por mayoría de cinco votos contra uno, y estableció que la movilización deberá preservar el tránsito y cumplir las orientaciones de la Policía Militar y la estatal Compañía de Ingeniería de Tráfico. Tal actividad será el último compromiso público de Lula antes de la primera vuelta de las elecciones y repetirá el escenario escogido por su campaña para cerrar la disputa de 2022.

En aquella ocasión, miles de simpatizantes, organizaciones sindicales y movimientos populares participaron en una movilización en la misma avenida.

Durante los últimos días, el mandatario concentró sus actividades en el sureste brasileño, con actos en Río de Janeiro, Minas Gerais y Sao Paulo, además de otras acciones realizadas en diferentes regiones del país.

Por su parte, Haddad realizará la caminata junto a Lula después de una campaña centrada, entre otros asuntos, en seguridad, salud, educación y reindustrialización del estado.