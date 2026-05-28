Califica Díaz-Canel de alentador avance del candidato vacunal HEBERSaVax

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, calificó como alentador el encuentro sostenido en el Palacio de la Revolución con expertos y científicos de la Salud, donde se evaluaron los avances del candidato vacunal HEBERSaVax.

HEBERSaVax es un producto de la biotecnología cubana único de su tipo en el mundo y cuyos ensayos clínicos de fase II han mostrado resultados significativos en la calidad de vida y en las respuestas a varios tipos de cáncer.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario expresó que son muy esperanzadores sus datos de seguridad y baja toxicidad, y precisó que la meta es clara: seguir consolidando evidencias científicas para que finalmente llegue a nuestra Atención Primaria de Salud.

«Frente a los intentos de asfixia, Cuba no renuncia a defender el derecho más sagrado: la vida», afirmó Díaz-Canel.

Durante la reunión, la doctora Yanelys Morera Díaz, miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba y líder científica del proyecto, explicó que HEBERSaVax es una vacuna terapéutica o inmunoterapia activa que ataca los modos de nutrición del tumor y provoca respuestas celulares que detienen su crecimiento.

La investigadora precisó que el producto hace anticuerpos específicos que cortan el flujo sanguíneo al tumor y restauran las capacidades inmunológicas del paciente, y destacó que es un tipo de terapia que es muy segura, con efectos adversos escasos y tolerables, lo cual permite combinarla con terapias convencionales sin incrementar la toxicidad.

El investigador clínico Julio César Hernández Perera, especialista en Medicina Interna y también miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, afirmó que HEBERSaVax es un producto con el cual muchos clínicos se sentirían muy confiados, resaltó que es único en el mundo y destacó ventajas como la baja toxicidad y la posibilidad de aplicarlo en pacientes con múltiples comorbilidades.

«Sí podemos decir que estamos muy esperanzados con él y que nos da grandes fronteras, nos da ese horizonte que parece inalcanzable pero que nos habla de un camino por el cual podemos llegar a lo soñado», agregó.

La investigadora clínica Adriana Felinciano Pozo, especialista en Medicina Interna, valoró que este candidato vacunal brinda muchas oportunidades y señaló que ha permitido que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, una respuesta sin efectos adversos; y es muy fácil de manipular o de poner, porque es de uso subcutáneo.

Felinciano Pozo destacó que HEBERSaVax tiene potencial en tumores sólidos como cáncer colorrectal, hepatocarcinoma, cáncer de ovario y renal, donde se han observado buenas respuestas en pacientes avanzados.

La investigación ha transitado por todas las etapas, desde los primeros estudios en animales de laboratorio hasta los ensayos clínicos Fase II, cuyos resultados fueron publicados recientemente en el International Journal of Cancer, donde se reportó una mediana de supervivencia libre de progresión de 18 meses y una mediana de supervivencia global de 32,82 meses en pacientes con cáncer de ovario avanzado.

Los especialistas coincidieron en que el producto, fruto de la biotecnología cubana, constituye una herramienta con gran potencial en la terapia contra el cáncer y que continuará avanzando en las etapas regulatorias correspondientes.