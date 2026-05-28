jueves 28 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Impulsan acciones parlamentarias internacionales en defensa de Cuba

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Autor: Susana Antón

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, desarrolló una iniciativa de diplomacia parlamentaria dirigida a organizaciones y a parlamentos internacionales, con el propósito de denunciar la escalada de agresiones de Estados Unidos contra Cuba y defender la paz, la soberanía y la autodeterminación del país.

Según informó el Parlamento cubano, ratificado por la vicepresidenta Ana María Mari Machado en lectura ante los medios, el titular del órgano legislativo envió comunicaciones oficiales a los presidentes de diez organizaciones interparlamentarias, entre ellas la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlamento del Mercosur y el Parlamento Centroamericano.

En las misivas, Lazo alertó sobre la «real y peligrosa amenaza de agresión militar directa» por parte del Gobierno de Estados Unidos contra la Isla, en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y del cerco energético impuesto por Washington.

El dirigente cubano señaló, además, que las recientes órdenes ejecutivas de la administración de Donald Trump han intensificado las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, con consecuencias directas sobre las condiciones de vida de la población.

Los textos también denunciaron la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, relacionada con los hechos ocurridos en febrero de 1996 en torno al derribo de aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, al ser ilegítima, manipuladora y carente de fundamentos jurídicos.

De acuerdo con el mensaje enviado a las organizaciones parlamentarias, estas acciones constituyen violaciones del Derecho Internacional y buscan profundizar la política de asfixia económica contra el pueblo cubano, afectando derechos fundamentales de la ciudadanía.

Asimismo, Lazo solicitó respaldo y pronunciamientos internacionales para impedir cualquier aventura militar contra Cuba, al advertir que una agresión de ese tipo tendría consecuencias humanitarias y pondría en riesgo la estabilidad regional de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El Presidente del Parlamento reiteró que Cuba mantiene su disposición al diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional, la autodeterminación y los principios del Derecho Internacional.

Destacadas
Impulsan acciones parlamentarias internacionales en defensa de Cuba
Convocatoria al Premio Calendario 2027
Carlos Manuel de Céspedes: Sus entierros (+Fotos)
Falleció destacado entrenador de Atletismo de Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios