jueves 28 mayo 2026
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Denuncia Embajada de Cuba en EE.UU. falsedades difundidas por Fox News

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La Embajada de Cuba en Estados Unidos rechazó las publicaciones de la cadena Fox News, iniciadas desde el 21 de mayo, sobre supuestas actividades de la misión diplomática y sus funcionarios que interferirían en asuntos internos de ese país.  

   En una declaración oficial difundida a través de su perfil en la red social Facebook, la sede diplomática afirmó que tales señalamientos «son absolutamente infundados y responden a una campaña difamatoria promovida por el gobierno estadounidense».  

   La representación cubana subrayó que «la Embajada de Cuba y todos sus funcionarios se atienen estrictamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el desempeño de sus funciones y en sus actividades».  

   El texto añadió que los diplomáticos «respetan, además, las leyes y regulaciones de los Estados Unidos», en respuesta a las acusaciones difundidas por el medio norteamericano.  

   La declaración señaló que «el aprecio a Cuba de millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la permanente agresión de su gobierno, e incluso a la amenaza militar, contra Cuba, están siendo objeto de intimidación con estas acusaciones carentes de fundamento y totalmente injustificadas».  

   La misión diplomática reiteró que continuará cumpliendo sus funciones conforme al derecho internacional y a las normas establecidas en el país receptor. 

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