Integrantes del Foro Social Pakistán-Cuba (PCSF) ratificaron su compromiso con intensificar gestos concretos de solidaridad con la nación caribeña ante la amenaza y el asedio económico de Estados Unidos, notificaron hoy fuentes diplomáticas

Integrantes del Foro Social Pakistán-Cuba (PCSF) ratificaron su compromiso con intensificar gestos concretos de solidaridad con la nación caribeña ante la amenaza y el asedio económico de Estados Unidos, notificaron hoy fuentes diplomáticas.

En una visita a la embajada cubana en Islamabad, miembros de la organización, incluido su presidente Ramzan Mughal, Jam Khursheed, abogado y secretario general, y el coordinador Agha Amjid Ali, reiteraron su compromiso de respaldo a Cuba, a la luz de la intensificación del bloqueo y las órdenes ejecutivas emitidas por la administración de Donald Trump para recrudecer el ilegal cerco económico, comercial y financiero contra la mayor de las Antillas.

El encuentro reciente con el embajador cubano Damian Cordero significó un gesto de solidaridad para fortalecer los lazos de amistad, cooperación e intercambio cultural entre Pakistán y Cuba, significó la misión diplomática.

En un ambiente de fraternidad, ambas partes recordaron la larga amistad entre ambas naciones, así como el agradecimiento del pueblo paquistaní por la solidaridad desinteresada de Cuba durante el terremoto de 2005.

De igual modo, se analizó la necesidad y el compromiso de fortalecer los lazos con el pueblo cubano a través de la colaboración en diversos sectores, enfocada en la promoción de la cultura y los valores sociales.

Mujal aprovechó para reafirmar el compromiso de la organización con la nación caribeña, y todos los representantes coincidieron en la necesidad de intensificar los gestos concretos de solidaridad con Cuba, de acuerdo con la fuente diplomática.

Por su parte, el embajador cubano expresó su agradecimiento por el gesto del Foro Social Pakistán-Cuba, en momentos en que su país enfrenta una guerra económica extraterritorial despiadada y sin precedentes.

Damián Cordero coincidió con los representantes del Foro Social Pakistán-Cuba en la magistral frase «el amigo en la necesidad es el verdadero amigo», tal como siempre ha demostrado Cuba.