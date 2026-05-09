Amplia reacción solidaria con Cuba en Uruguay por hostilidad de EEUU

Una amplia reacción de rechazo provocan hoy en Uruguay los más recientes capítulos de hostilidad del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y sus amenazas de agresión militar.

El Frente Amplio (FA) sumó su postura a otras organizaciones que condenan “cualquier intento de intervención o despliegue militar contra la isla”, según pronunciamiento del Secretariado Ejecutivo de esa alianza de izquierda, en el gobierno.

La declaración exhorta al gobierno de EEUU a abandonar las acciones de confrontación y a establecer un diálogo respetuoso, en condiciones de igualdad con La Habana.

Además convoca al pueblo uruguayo a movilizarse en defensa de la paz y a mantenerse alerta frente a esta escalada de amenazas que atentan nuevamente contra la estabilidad de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Fue una reacción a las expresiones del presidente Donald Trump de “tomar a Cuba” y enviar su mayor portaaviones a aguas cubanas.También a otra orden ejecutiva de la Casa Blanca que refuerza el sitio a la ínsula antillana y castiga a terceros que mantengan vínculos con La Habana.

Por su parte los integrantes de la Asociación de Médicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Uruguay (Amelan-Uruguay), que agrupa a más de 600 profesionales graduados en Cuba, dijeron no a la injerencia y la intervención militar contra el país caribeño.

La declaración de los galenos formados en Cuba rechazó el reforzamiento del bloqueo con medidas “criminales” que “asfixian al pueblo cubano”.

Antes, también la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Capítulo Uruguay se manifestó contra las renovadas amenazas de Trump a Cuba y el nuevo decreto que aprieta más el cerco al pueblo de José Martí.

Una guerra de Estados Unidos contra Cuba sería una catástrofe humanitaria, advirtió aquí el colectivo de hijos de exiliados uruguayos nacidos en la isla caribeña.Como uruguayos y como cubanos de sangre, corazón y patria, alertamos sobre la extraordinaria amenaza que se cierne sobre Cuba por parte de Estados Unidos y su irresuelta vocación imperial, afirma una declaración.

También la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) repudió lo que calificó de agresión constante de EEUU contra Cuba, según comunicado que trascendió hoy.

El pronunciamiento denuncia “el nuevo recrudecimiento del brutal económico, comercial, financiero y energético” al país caribeño.Se refiere a medidas coercitivas unilaterales abusivas e ilegales de Washington, que “intentan asfixiar al pueblo cubano y provocar un colapso usando el hambre como arma de guerra”.

Esta semana la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) expresó aquí “su enérgica condena” ante la nueva arremetida de Washington contra la ínsula antillana.

Así dice un comunicado divulgado aquí bajo la firma de Rafael Freire, secretario general de la CSA, que representa a 55 centrales afiliadas y más de 55 millones de trabajadores en la región.

A su vez, la Junta Departamental de Montevideo aprobó una declaración que condena «cualquier intento de intervención o despliegue militar contra la República de Cuba».

El pronunciamiento exhorta «al Gobierno de los Estados Unidos a cumplir con el Derecho Internacional y a establecer un diálogo respetuoso en condiciones de igualdad con el Gobierno de Cuba».