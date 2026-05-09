Documental sobre actriz Verónica Lynn emocionó al público cubano

El documental Muchos domingos para Verónica se convirtió en un acontecimiento cultural de gran resonancia al homenajear los 95 años de la primera actriz cubana Verónica Lynn, aseguró hoy el Consejo Nacional de las Artes Escénicas.

La proyección la víspera en el Cine Chaplin, d esta capital, reunió a representantes de instituciones culturales, colegas de la escena, alumnos y un público que ovacionó a la artista, símbolo de la memoria viva del teatro y la televisión en Cuba.

Dirigido por Pedro Maytín y con guion de Norge Espinosa, el audiovisual, producido por la Agencia Caricatos y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, ofrece un retrato coral que trasciende la biografía convencional de la Premio Nacional de Teatro y Televisión.

Durante 44 minutos, la voz de Lynn se entrelaza con testimonios que revelan la fuerza de su legado y la vigencia de su presencia en las tablas nacionales, destacó el Consejo en redes sociales.

La actriz, visiblemente emocionada, agradeció el gesto y compartió palabras que reflejaron su compromiso con la cultura cubana.El equipo realizador destacó el orgullo de contar con una figura que, a sus 95 años, continúa activa y referente en el panorama escénico.

Los aplausos sostenidos del público, demostraron que este documental es también un acto de gratitud y esperanza: un jardín de memorias donde Verónica Lynn florece una y otra vez.