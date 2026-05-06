Rendirán tributo en Romerías de Mayo a los hermanos Saíz

Con una conferencia sobre la vida y obra de los hermanos Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, las Romerías de Mayo, evento cultural que se desarrolla en Holguín, rendirán tributo hoy a los jóvenes revolucionarios.

El encuentro tendrá lugar en la Sala Revolución del Museo Provincial de Historia La Periquera y será ocasión para el intercambio con Yuliet Osorio Díaz, especialista principal de la institución dedicada a salvaguardar el legado de los hermanos, asesinados por luchar contra la tiranía de Fulgencio Batista.

La música y el baile también tendrán espacio con actividades dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes en escenarios como el Parque Calixto García y la Casa de Cultura Manuel Dositeo Aguilera, ubicados en el centro histórico de la ciudad.

Propuestas habituales de hip hop y música electrónica completarán la jornada mediante presentaciones de agrupaciones como Ron con Cola y nuevos talentos de estos géneros, incluidos en el evento de juventudes celebrado anualmente del 2 al 8 de mayo.

Durante la jornada concluirá el espacio Bloguerías con un panel sobre comunicación efectiva frente a potencialidades y riesgos de la inteligencia artificial, en el cual participarán Fabio Ochoa, Luis Ernesto Ruiz Martínez y Juan Pablo Carreras, estudiosos de estas temáticas.

Este evento, uno de los más importantes del Festival Mundial de Juventudes Artísticas, abordó en su apertura el quehacer de la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en 50 años de trabajo ininterrumpido desde Holguín, medio esencial en el reflejo de la realidad socioeconómica de la provincia.

El programa incluyó intercambios con jóvenes redactores vinculados a la ACN, quienes expusieron su experiencia laboral como apertura de oportunidades y crecimiento profesional, permitiéndoles narrar la realidad del país en medios que alcanzan el panorama internacional.

Las Romerías de Mayo recuerdan la tradición española de situar una cruz de madera en el punto más alto de la ciudad con el propósito de atraer la lluvia y la prosperidad a sus habitantes, devenida fiesta de tradición y modernidad para el desarrollo del arte a nivel global.

La 33 edición está dedicada al pensamiento cultural de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, y mantiene espacios habituales como la Cámara Azul y Babel, entre otros.