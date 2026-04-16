jueves 16 abril 2026
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Última oportunidad para las chicas del fútbol cubano

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Brita García Alberteris

La selección femenina de fútbol Cuba jugará su tercer y definitivo partido ante Panamá en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Brasil 2027.

El viernes 17 de abril en el Estadio Universitario de Penonomé las dirigidas por Elizabeth Cuff se enfrentarán a las líderes del grupo con nueve unidades y 10 goles fabricados.

Mucho tendrán que trabajar para lograr la creación y alcanzar el liderato del grupo, única oportunidad de pasar a la siguiente instancia. El recorrido no ha sido fácil, empataron a 2 goles frente a San Cristóbal, luego ganaron ante ante Curazao 3-0 y 1-0 al once de Aruba.

En la nómina figuran varias santiagueras, la portera Alienne Matamoros; las Yaniuvis Suárez y Delennis Acosta; la medio María Álvarez y Maria Carla Blanco y las delanteras Indira Hechavarría y Elianne Valdés. Destaca la salida por lesión de Maritania Mengana, una ausencia notable en el once nacional.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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