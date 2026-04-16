Última oportunidad para las chicas del fútbol cubano

La selección femenina de fútbol Cuba jugará su tercer y definitivo partido ante Panamá en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Brasil 2027.

El viernes 17 de abril en el Estadio Universitario de Penonomé las dirigidas por Elizabeth Cuff se enfrentarán a las líderes del grupo con nueve unidades y 10 goles fabricados.

Mucho tendrán que trabajar para lograr la creación y alcanzar el liderato del grupo, única oportunidad de pasar a la siguiente instancia. El recorrido no ha sido fácil, empataron a 2 goles frente a San Cristóbal, luego ganaron ante ante Curazao 3-0 y 1-0 al once de Aruba.

En la nómina figuran varias santiagueras, la portera Alienne Matamoros; las Yaniuvis Suárez y Delennis Acosta; la medio María Álvarez y Maria Carla Blanco y las delanteras Indira Hechavarría y Elianne Valdés. Destaca la salida por lesión de Maritania Mengana, una ausencia notable en el once nacional.