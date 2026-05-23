sábado 23 mayo 2026
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Vietnam preocupado por acusación de EEUU contra Raúl Castro

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Prensa Latina
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El Gobierno de Vietnam manifestó hoy aquí estar “profundamente preocupado por la acción judicial emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al presentar cargos penales” contra el líder de la Revolución cubana, Raúl Castro.

La declaración la hizo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, quien reafirmó la tradicional solidaridad y amistad con el fraterno pueblo cubano y solicitó la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que exigen el levantamiento del bloqueo y embargo unilateral contra Cuba.

Vietnam, añadió, aboga por un diálogo constructivo basado en el respeto al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, la independencia y la soberanía, y la no injerencia en los asuntos internos de otros países.

El miércoles último el Gobierno Revolucionario de Cuba calificó de canalla la acusación lanzada contra el General de Ejército Raúl Castro y la catalogó como “un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta” del incidente ocurrido el 24 de febrero de 1996.

En aquella ocasión fueron derribadas sobre el espacio aéreo cubano dos aeronaves operadas por la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami y cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público.

La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad, añadió la declaración del Gobierno cubano.

Señaló también que la inacción de Washington ante las alertas trasladadas entonces por Cuba evidenció su complicidad “con la planificación y ejecución desde su territorio de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el gobierno y pueblo cubanos, una práctica reincidente y sistemática desde el triunfo de la Revolución hasta hoy”.

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