Cumbre nacional sobre soberanía estadística marcó semana en Etiopía

La Cumbre Nacional sobre Soberanía Estadística y Gestión Integrada del Desarrollo, centrada en el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza y manejo de desarrollo integrados con soporte digital, marcó la semana que hoy concluye en Etiopía

La cita, celebrada los días 18 y 19 de mayo, reunió a altos funcionarios gubernamentales, responsables políticos, socios para el desarrollo, expertos y partes interesadas de instituciones dedicadas a la estadística, la gobernanza digital y la planificación del desarrollo.

Organizada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo bajo el lema «Construyendo un futuro basado en datos para Etiopía», abordó en sus debates temas relacionados con la transformación digital, la gobernanza climática y los mecanismos unificados de seguimiento económico, entre otros.

También analizó iniciativas destinadas a institucionalizar sistemas integrados de planificación, incluyendo el enfoque «Un Plan, Un Informe, Un Presupuesto», la revisión de la base del Producto Interno Bruto y los mecanismos digitales de gestión del desempeño del desarrollo.

Según los organizadores, la plataforma buscó fortalecer la apropiación institucional de los datos nacionales, mejorar la credibilidad de las estadísticas oficiales y respaldar la formulación de políticas basadas en evidencia y la gestión integrada del desarrollo nacional.

El primer ministro Abiy Ahmed reconoció entonces el logro de Etiopía en su camino hacia la soberanía estadística y de datos, un sector considerado estratégico y pilar fundamental para la autonomía de la nación.

“Dado que los datos prestados o la dependencia de entidades externas no pueden satisfacer nuestras aspiraciones nacionales, la recopilación y el análisis de nuestros propios datos mediante nuestra capacidad nacional constituyen un insumo crucial para garantizar la independencia política”, escribió Ahmed en su cuenta de la red social X.

Tras participar en la inauguración de la cumbre, declaró que presenciar cómo la recopilación y el análisis de información se basan en el conocimiento y las habilidades de nuestros propios ciudadanos es motivo de inmenso orgullo nacional.

Subrayó que el enfoque del sector no solo debe centrarse en métricas cuantificables, sino también en las personas que aporten mejoras tangibles a la vida de la población.

Por otra parte, representantes del Gobierno etíope expusieron en la cita de alto nivel los avances del país en materia de transformación digital, el uso de la inteligencia artificial (IA) y otras herramientas en el manejo de sistemas de datos.

La ministra etíope de Planificación y Desarrollo, Fitsum Assefa, reveló que Addis Abeba transita de sistemas de datos dependientes de extranjeros a un marco de políticas autosuficiente.

Assefa precisó que nuevas encuestas de hogares, turismo y negocios respaldan las reformas y el plan decenal, fortaleciendo la soberanía y la formulación de políticas predictivas.

Otro experto de esa cartera de Estado, Abas Mohammed, enfatizó que las estadísticas oficiales, cuando son legales, sólidas y accesibles, convierten los datos en evidencia para la gobernanza.

Mohammed recalcó que la Reforma Económica y el Plan Decenal dependen de informaciones locales confiables, destacando avances importantes que incluyen encuestas ampliadas a hogares, progresos en los censos agrícola y económico liderados por funcionarios, entre otros.

La subdirectora general del Servicio Estadístico Etíope, Meron Kifelew, destacó el cambio de los registros basados en papel a un sistema completamente digitalizado y en tiempo real que utiliza teledetección, infraestructura en la nube y una plataforma de seguimiento de enumeradores desarrollada con la Administración de Seguridad de la Red de Información local.

Kifelew señaló que el país construye una inteligencia digital soberana, con 26 sucursales conectadas, un tablero de encuestas impulsado por IA y un plan de acción centrado en sistemas modernos y profesionales capacitados.