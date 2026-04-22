miércoles 22 abril 2026
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Reafirmó Cuba en ONU derecho al desarrollo

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Ernesto Soberón Guzmán, representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, intervino este martes en el debate general de la 13ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo en Nueva York, donde reiteró el compromiso del país con ese derecho humano y abogó por renovar el impulso internacional en el contexto de su 40 aniversario.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, el diplomático señaló que el actual orden económico internacional constituye un obstáculo estructural para la realización del derecho al desarrollo y compromete el cumplimiento de la Agenda 2030.

Insistió en transformar la arquitectura financiera internacional, garantizar la participación efectiva de los países en desarrollo y asegurar un acceso equitativo al financiamiento.

Cuba subrayó la necesidad de un enfoque integral para enfrentar la crisis de la deuda soberana y llamó a fortalecer la cooperación internacional, incluida la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

El Embajador destacó la urgencia de cumplir los compromisos de Asistencia Oficial al Desarrollo y de eliminar las medidas coercitivas unilaterales que socavan este derecho.

Denunció la escalada de medidas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, incluido el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por el cerco a los suministros de combustible, que afectan directamente la economía nacional y el bienestar de la población, con impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables.

Finalmente, reafirmó el apoyo de Cuba a los mecanismos de Naciones Unidas dedicados a promover el derecho al desarrollo y reconoció la labor del Mecanismo de Expertos.

El representante cubano llamó a una acción urgente para transformar las relaciones económicas internacionales y eliminar prácticas que obstaculizan este derecho.

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