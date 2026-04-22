Evocan a Adriana Corcho y Efrén Monteagudo, mártires del servicio exterior

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, recordó hoy a Adriana Corcho y Efrén Monteagudo, jóvenes diplomáticos cubanos que fallecieron hace 50 años, víctimas de un atentado terrorista en la Embajada de la isla en Portugal.

El canciller aseguró en X que la diplomacia revolucionaria no se detendrá frente a quienes pretenden destruir la Revolución Cubana con amenazas y terrorismo. «Seguiremos siendo leales al legado de los Mártires de nuestro Servicio Exterior», añadió.

El 22 de abril de 1976, alrededor de las cuatro y cuarenta de la tarde, se produjo la explosión de una bomba de alto poder en el sexto piso de un edificio de apartamentos donde se encontraba la Embajada de Cuba en Lisboa.

Adria­­na Corcho, de 35 años, detectó la presencia de la carga ex­plosiva, alertó a sus compañeros y se lanzó a tomar las medidas de seguridad pertinentes.

Monteagudo, de 33 años, se encontraba trabajando en el quinto piso, y al detectar un fuerte olor a pólvora, a pesar de las advertencias subió por las escaleras, posiblemente con la intención de desactivar la bomba.

La explosión ocasionó la muerte de ambos diplomáticos, y lesiones a otros cuatro compañeros.

Cuba denuncia que esta acción formó parte de una cadena de más de 100 atentados contra sedes diplomáticos e intereses de la isla en el exterior, con el objetivo de amedrentar a la Revolución.