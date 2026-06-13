Denunció Biocubafarma situación más compleja de su historia

Mayda Mauri Pérez, presidenta del Grupo Empresarial Biocubafarma, declaró que la industria biofarmacéutica cubana atraviesa la etapa más compleja de su historia, marcada por el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y la escalada de medidas contra la economía nacional.

Mauri Pérez precisó al Canal Caribe de la Televisión Cubana que la imposibilidad de acceder a materias primas e insumos farmacéuticos impidió la entrega de unos 300 medicamentos de los 395 comprometidos con el cuadro básico de salud.

Señaló que, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, se priorizó la producción de fármacos destinados a urgencias médicas y pacientes graves, como sueros e insumos para hemodiálisis.

La directiva explicó que los medicamentos genéricos enfrentan mayores obstáculos, pues requieren importación de materias primas con presupuestos superiores a 250 millones de dólares, recursos que deben estar disponibles en el momento oportuno.

Subrayó que los ingresos por exportaciones de productos biotecnológicos innovadores se destinan a sostener la producción nacional, y aclaró que «la industria nunca exporta medicamentos que estén en falta en el país».

En cuanto a la estrategia de internacionalización de la investigación, desarrollo e innovación, informó que se ejecutan proyectos con impacto en la salud de millones de personas, tanto en Cuba como en el exterior.

Consideró decisiva la cooperación con China y, más recientemente, con Vietnam y Rusia, donde se constituyeron empresas mixtas que integran procesos de investigación, producción y comercialización, con beneficios financieros y científicos para ambas partes.

La puesta en marcha de una nueva línea de citostáticos permitirá la recuperación paulatina de tratamientos para pacientes con cáncer, aunque la crisis energética derivada de las sanciones estadounidenses afecta la producción de otros medicamentos vitales.