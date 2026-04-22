Denuncia viceministro del Minrex impacto del bloqueo energético

Carlos Rafael Fernández de Cossío Domínguez, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó en su perfil de Facebook que el incremento de la generación eléctrica y el alivio relativo de los cortes de electricidad en días recientes demuestran el efecto determinante del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

El funcionario señaló que “el incremento de la generación eléctrica y el alivio relativo de los cortes de electricidad como resultado de la mayor disponibilidad de combustible en días recientes son demostración del impacto determinante del bloqueo energético”

Fernández de Cossío añadió que el gobierno estadounidense “alega sin pudor que los problemas de insuficiente capacidad de generación son culpa de la supuesta incompetencia del gobierno cubano.

¿Para qué amenaza entonces con represalias coercitivas al gobierno de cualquier país que permita la exportación de combustible a Cuba desde su propio territorio?”.

El viceministro reconoció los desafíos tecnológicos del sistema eléctrico nacional, pero subrayó que “no es posible ocultar el efecto criminal y despiadado del castigo colectivo que impone el gobierno estadounidense al pueblo cubano”.

Cuba mantiene su derecho soberano a importar combustible desde cualquier nación con la que decida establecer relaciones comerciales, sin aceptar presiones externas ni medidas coercitivas que pretendan limitar su capacidad de negociación internacional.