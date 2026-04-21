martes 21 abril 2026
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Movimiento «Mi firma por la Patria» se extiende por Cuba

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Prensa Latina
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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, informó hoy sobre la extensión por toda la isla del movimiento «Mi firma por la Patria».

«Quienes amamos la paz, la independencia y la soberanía de Cuba nos unimos al movimiento «Mi firma por la Patria». Apoyamos la convocatoria del presidente Miguel Díaz-Canel en el acto por el 65 aniversario de la Declaración del Carácter Socialista de la Revolución, a organizaciones cubanas y del mundo para que se conozca la verdad de Cuba en todos los lugares del planeta», escribió en la red social X.

Asimismo, Rodríguez reafirmó que esta declaración es una muestra de unidad, firmeza y disposición del pueblo cubano a defender su independencia.

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Comentarios
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