Santiagueros firman por Cuba

En toda la provincia se suscribe el rechazo a la injerencia, las amenazas, el bloqueo, así como la defensa de nuestra soberanía

Desde la pasada jornada dominical, como en el resto del país, los residentes en la provincia indómita acuden a suscribir Mi Firma por la Patria, «que no es más que respaldar la independencia que logramos el 1 de enero de 1959 y que fue proclamada por Fidel, precisamente, en esta ciudad», comentó a Granma, Odanis Gutiérrez Caraballo.

«Yo lo hago contra el bloqueo que Estados Unidos nos impone y que afecta el normal desarrollo de la vida; es la causa fundamental de nuestros problemas. Todo sería mejor sin el bloqueo, que viola el Derecho Internacional», destacó el joven Leinier Suárez Acosta.

Igualmente, Alina Portuondo Rodríguez, opina «que los jubilados somos de los que más sentimos los efectos de esa política; yo nací en el 1956 y el bloqueo es de principios de los 60. Mi firma es contra la injerencia y las amenazas de guerra, lo hice por la paz y el respeto a nuestra historia».

Nuestro país, afirmó el ingeniero Yunior Guevara, «tiene el derecho a vivir en paz, mis hijas tienen derecho a un futuro sin la asfixia económica que significa el bloqueo; no es consigna, no es un discurso político, es la realidad terrible que una potencia como Estados Unidos impulsa hacia esta Isla».

«Nosotros resguardamos en Santa Ifigenia, los restos de Martí, de Fidel de Céspedes, de Mariana, de Frank, de los asaltantes al Moncada y de muchos otros héroes y mártires. Todos lucharon por la independencia, no podemos traicionarlos, son razones muy poderosas para firmar por la Patria», expresó la federada Arismeidi García Rosales.