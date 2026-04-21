martes 21 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cancillería de China reafirma apoyo a Cuba frente a amenazas

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Cancillería china reiteró hoy el respaldo a Cuba frente a la injerencia extranjera e instó nuevamente a Estados Unidos a escuchar la voz de la justicia.

«Recientemente, países y personas de diversos sectores en EE. UU. expresaron su oposición al bloqueo estadounidense contra Cuba. El gobierno estadounidense debe escuchar la voz justa y poner fin de inmediato a su bloqueo, sanciones y cualquier forma de coacción y presión contra Cuba», dijo el portavoz Guo Jiakun.

El vocero reiteró la disposición de Beijing de trabajar con todas las partes para apoyar a la isla en la salvaguardia de su soberanía y seguridad nacional, así como en la oposición a la interferencia externa.

China declaró en varias ocasiones que continuará con su «apoyo y asistencia» ante las repetidas amenazas de Estados Unidos, y condenó las presiones de Washington que «comprometen la paz y la estabilidad regionales».

Recientemente un intercambio cultural entre niños y jóvenes de Cuba y China devino además cita de apoyo internacional a la isla caribeña frente a las recientes amenazas de Estados Unidos.

En declaraciones a Prensa Latina, el embajador de Cuba en China, Alberto Blanco, afirmó que la solidaridad internacional hacia la isla responde a su vocación histórica de apoyo a otros países.

Gabriel Chan, miembro del Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China, reafirmó el respaldo de esa organización a la “justa lucha del pueblo cubano contra el imperialismo y la hegemonía”.

Chan subrayó a Prensa Latina que durante más de 60 años las organizaciones juveniles de ambos países han mantenido intercambios para fortalecer la comprensión mutua y avanzar en la causa socialista.

También en entrevista con Prensa Latina, el investigador argentino Emiliano López, presente en ese evento, consideró que apoyar a Cuba en el contexto actual constituye “una demostración de humanidad”.

López apuntó que la isla aportó al mundo “una visión humana de sencillez revolucionaria y de preocupación por los otros”.Por su parte, la brasileña Carolina Igomie destacó la importancia del internacionalismo y expresó su deseo de continuar apoyando la resistencia del pueblo cubano.

Las declaraciones llegan en un contexto de amplio apoyo internacional a la mayor de las Antillas tras las últimas amenazas de Estados Unidos y del presidente Donald Trump.

Destacadas
Accidente en Paseo y 23: Varios lesionados en taxi Gacela con 12 pasajeros; se desconocen las causas
¡Presente!, tributo en Uruguay a los cubanos caídos en Venezuela (+Fotos)
Cuba y Francia abordan posibilidades de impulsar lazos económicos
Putin confirmó que se reunirá con enviados estadounidenses
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios