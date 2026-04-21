martes 21 abril 2026
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Laboratorio Farmacéutico Oriente ratifica compromiso con la Patria

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Laboratorio Farmacéutico Oriente se suma a denuncia contra el bloqueo El colectivo del Laboratorio Farmacéutico Oriente se levanta para apoyar la Declaración del Gobierno Revolucionario frente al asedio permanente del gobierno de los Estados Unidos, cuyas amenazas se han recrudecido en los últimos meses, afirma una nota de su página en Facebook.

«Reafirmamos el carácter socialista de nuestra Revolución, escudo del presente y garantía del futuro. Firmamos por Cuba, por la Patria, por nuestra Historia y nuestra Soberanía.

Hacen suya la convicción de que “El que intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo agregado en sangre, si no perece en la lucha.”Desde Santiago de Cuba, sus trabajadores ratifican que la unidad y la resistencia son la fuerza invencible de la nación, concluye la nota.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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