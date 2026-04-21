Laboratorio Farmacéutico Oriente ratifica compromiso con la Patria

Laboratorio Farmacéutico Oriente se suma a denuncia contra el bloqueo El colectivo del Laboratorio Farmacéutico Oriente se levanta para apoyar la Declaración del Gobierno Revolucionario frente al asedio permanente del gobierno de los Estados Unidos, cuyas amenazas se han recrudecido en los últimos meses, afirma una nota de su página en Facebook.

«Reafirmamos el carácter socialista de nuestra Revolución, escudo del presente y garantía del futuro. Firmamos por Cuba, por la Patria, por nuestra Historia y nuestra Soberanía.

Hacen suya la convicción de que “El que intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo agregado en sangre, si no perece en la lucha.”Desde Santiago de Cuba, sus trabajadores ratifican que la unidad y la resistencia son la fuerza invencible de la nación, concluye la nota.