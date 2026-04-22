Inicia campaña de vacunación infantil

En la provincia de Santiago de Cuba ya comenzaron importantes campañas de inmunización dirigidas a la población infantil, como parte del sistema de salud pública del país.

Según informó un funcionario de Salud a TeleturquinoTeve, actualmente se desarrolla la vacunación contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, incorporando por primera vez a los niños de quinto grado. Esta medida busca reforzar los niveles de inmunidad, ampliando la cobertura más allá de las edades tradicionales (1 y 6 años).

En total, más de 10 mil niños están siendo vacunados en las escuelas, con todos los recursos garantizados.Además, a partir del 27 de abril iniciará la 65ª campaña nacional de vacunación oral contra la poliomielitis.

Esta se realizará en dos etapas:Primera fase: niños desde 1 mes hasta casi 3 añosSegunda fase (junio): refuerzo para ese grupo y una dosis adicional para niños de 9 años.

Se estima que más de 42 mil niños serán inmunizados en esta campaña, conocida popularmente por la aplicación de las “goticas”, una estrategia clave que ha permitido mantener erradicada la poliomielitis en el país.

Las autoridades sanitarias aseguran que tanto las vacunas como el personal están preparados para garantizar el éxito del proceso.