Recibió el Sello Siboney de la EGREM el Premio Palma Real

Por José Emilio Oliveros Seisdedos.

El Sello Siboney, de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, recibió el Premio Honorífico Palma Real 2025, por su labor de 45 años en la promoción y preservación de la creación musical de agrupaciones y solistas. En el histórico Salón de los Espejos, del otrora Palacio Provincial de Oriente, Gerardo Houdayer Lafurie, Presidente del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entregó a Marcos Antonio Campins, director general del Sello Discográfico Siboney, el trofeo y la resolución acreditativa.

Campins señaló que ese premio junto al del Creador de la Asociación Hermanos Saiz, AHS, compromete al colectivo de la institución a mantener vivo el objetivo fundacional y el legado del músico-Comandante Juan Almeida Bosque para Cuba y el mundo.

Mientras que el Presidente de la UNEAC en el territorio santiaguero destacó la amplia trayectoria del colectivo de los Estudios Siboney en la grabación y masterización de las interpretaciones de las agrupaciones y solistas principalmente de la región, construyendo paulatinamente una de las reservas musicales más valiosas del país y el Caribe.

Dayron Chang Arrams, periodista y locutor al leer la resolución por la que se entregaba ese lauro, precisó la contribución del Sello Siboney al desarrollo cultural de la provincia, la región oriental y el país, atesorando en sus archivos mas de 600 matrices de genuina música tradicional, folclórica, popular, infantil y de concierto durante 45 años.

Por sus estudios han pasado figuras de la talla de Pacho Alonso, Enrique Bonne, Fernando Álvarez, Lino Borges, Gina León, Faustino Oramas, Cándido Frabré, Rofulfo Vaillant, la orquesta Original de Manzanillo y el Septeto Santiaguero.

Allí se grabó por primera vez Chanchan, por su autor Francisco Repilado, Compay Segundo y el Cuarteto Patria con Eliades Ochoa al frente.

El Premio Honorífico Palma Real lo otorga el Comité Provincial de la UNEAC de Santiago de Cuba para reconocer el desempeño de instituciones y personalidades con una relevante trayectoria en la defensa, promoción y protección de las manifestaciones artísticas y literarias.