martes 21 abril 2026
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Dialogó Viceministra de Minrex con director de Asuntos Exteriores de Japón

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La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo, sostuvo hoy un fructífero encuentro con Ishize Motoyuki, director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, quien se encuentra de visita de trabajo en la Isla.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la vicetitular del Minrex destacó que durante el diálogo se reiteró voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación y amistad entre nuestros países y pueblos.

«Sostuve fructífero encuentro con Ishize Motoyuki, Director General América Latina y Caribe del Ministerio Asuntos Exteriores Japón, de visita de trabajo en Cuba. Reiteramos voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación y amistad entre nuestros países y pueblos».

Japón mantiene una política exterior basada en el diálogo y la reconciliación, principios que también guían su relación con la nación antillana.

El país asiático ha acompañado los esfuerzos del pueblo cubano por reimpulsar su economía mediante proyectos de ayuda solidaria, iniciativas de apoyo en infraestructuras y programas culturales que solidifican los nexos históricos bilaterales.

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