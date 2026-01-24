sábado 24 enero 2026
Entregan Premio Nacional de la Calidad a Alficsa S.A

Con la presencia de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba, fue entregado en Cienfuegos el Premio Nacional de la Calidad a la empresa mixta Alficsa Plus S.A., radicada en la misma provincia, informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) desde su perfil en Facebook.

La entidad, patrocinada por el Grupo Empresarial Azucarero Azcuba y constituida entre las compañías españolas ZERUS S.A. y Alfideme S.A., produce alcoholes finos y de otras calidades para el mercado nacional e internacional.

Alficsa Plus S.A. consolidó su posición como referente de calidad tras recibir el galardón nacional correspondiente al pasado año, que se suma al Premio Provincial obtenido en 2024. Ambos reconocimientos fueron resultado de un sistema integrado de gestión de la calidad implementado desde 2021.

Bajo la dirección de Arnaldo Acosta Delgado, presidente de la empresa, y con la especialista Ana Isabel Fernández García al frente del sistema de calidad, la entidad certificó su gestión bajo cinco normas claves: calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo, inocuidad alimentaria y certificación del producto. Además, acreditó tres ensayos en su laboratorio interno.

El sistema de gestión permitió optimizar procesos, fortalecer vínculos con clientes como Habana Club Internacional, Cuba Ron y Suchel Camacho, y garantizar la calidad del producto. La empresa demostró compromiso con la protección ambiental, la satisfacción del cliente y la mejora continua.

La calidad del alcohol producido, según la norma 792 para alcohol etílico, constituye un pilar fundamental. El producto se caracteriza por alta pureza, bajos niveles de impurezas, ausencia de carbamato de etilo y valores físico-químicos óptimos, con grado alcohólico entre 95,5 y 95,9. Esta excelencia le valió la medalla de oro en la Feria Internacional de La Habana (FIAT 2025).

Aunque el sistema de gestión es joven, la empresa proyecta su postulación al Premio Iberoamericano de la Calidad en 2026, reafirmando que la mejora continua impulsa su camino hacia la excelencia en el mercado nacional y en las exportaciones a Latinoamérica y Europa, confirmó Armando Rodríguez Batista, ministro del CITMA desde su perfil en Facebook también.

El Premio Nacional de la Calidad de la República de Cuba reconoce a entidades que aplican de manera efectiva el enfoque de gestión total de la calidad, con impacto en la eficiencia, sostenibilidad, competitividad y mejora continua, en apoyo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la ceremonia participaron el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, directivos del CITMA, así como representantes de la Oficina Nacional de Normalización.

