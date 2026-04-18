Patria: Retos del Periodismo Actual

Este sábado 18 de abril concluye el V Coloquio Patria, un encuentro virtual que reunió a periodistas y comunicadores de toda Cuba para analizar los retos y oportunidades de la comunicación en un mundo cada vez más digitalizado. Durante varias jornadas, los participantes intercambiaron experiencias, estrategias y herramientas que buscan fortalecer la labor informativa y política en la isla.

En su última jornada, el Coloquio abordó la comunicación política en la época actual, un tema que cobra relevancia ante la velocidad de la información y la influencia de las redes sociales en la opinión pública. Los expertos destacaron cómo las plataformas digitales ya no son solo un canal de difusión, sino un espacio estratégico donde se construyen narrativas y se moldean percepciones, y enfatizaron la necesidad de manejar estos espacios con responsabilidad, creatividad y rigor.

Se discutió además que no todos somos buenos en las redes, y que comunicadores y periodistas deben formarse para comprender los códigos, herramientas y particularidades de cada plataforma. “Cada red social tiene su propia lógica y público”, comentaron los conferencistas, subrayando que el éxito de la comunicación no depende únicamente del contenido, sino también de cómo se adapta a cada entorno digital.

En ese sentido, se profundizó en la idea de que no se escribe igual en todas las plataformas, ya que cada una funciona bajo algoritmos diferentes que priorizan ciertos tipos de contenido. Esta realidad obliga a los comunicadores a conocer y aprovechar las reglas de cada red, diseñando mensajes que conecten de manera efectiva con el público y logren visibilidad sin sacrificar veracidad ni ética profesional.

Otros temas centrales del día incluyeron:

1- La dinámica de WhatsApp como herramienta de trabajo colaborativo y rápida comunicación.

2- X como herramienta política, que permite comprender la influencia de las redes en la construcción de agendas y debates públicos.

3- Cómo mantener medios más informativos y confiables en un entorno saturado de fake news.

4- La construcción de narrativas pensadas en la Cuba actual, capaces de reflejar la realidad de manera veraz y significativa.

5- Y la importancia del gancho periodístico, clave para definir de qué hablar y cómo hacerlo para captar la atención del público.

El V Coloquio Patria reafirma la necesidad de un periodismo responsable, creativo y adaptado a los desafíos de la comunicación digital y política en el siglo XXI. Durante estos días, el encuentro ha servido no solo para actualizar conocimientos, sino también para fortalecer la red de comunicadores cubanos comprometidos con la verdad, la claridad y la conexión con la sociedad.

En un mundo donde la información se mueve a la velocidad de un clic, los profesionales de la comunicación tienen la responsabilidad de aprender, adaptarse y construir narrativas efectivas, aprovechando las plataformas digitales sin perder la ética ni la veracidad que caracteriza al periodismo profesional.