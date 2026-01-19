Vietnam sienta las bases para una etapa de autonomía estratégica

HANÓI, Vietnam.–Desde hoy hasta el próximo 25 de enero, esta ciudad será epicentro de una transformación estratégica en la República Socialista de Vietnam, al acoger el xiv Congreso Nacional del Partido Comunista (PCV).

Este encuentro no solo evaluará los 40 años de la política de Renovación (Doi Moi) y el cumplimiento de los acuerdos del xiii Congreso, sino que traza el rumbo para convertir al país en una nación industrializada, moderna y de altos ingresos hacia 2045.

Con un crecimiento económico sostenido, una reducción drástica de la pobreza y una posición internacional fortalecida, Vietnam se alista para superar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial con la ciencia, la tecnología y la innovación como nuevos motores.

La cita, descrita por el embajador vietnamita en La Habana, Le Quang Long, como un «punto de inflexión», sienta las bases para una etapa de «autonomía estratégica, autosuficiencia y confianza».

UN BALANCE DE PROGRESO

En un intercambio con la prensa en Cuba, el embajador Le Quang Long destacó los éxitos macroeconómicos y sociales que sirven de plataforma para los nuevos objetivos.

A pesar de un contexto global volátil, Vietnam ha mantenido un crecimiento promedio de 6,3 % anual (2021-2025), situándose entre los más altos de la región. Su PIB alcanzó los 514 000 millones de dólares en 2025 (posición 32 mundial), y el ingreso per cápita superó los 5 000 dólares; lo que la incluye en el grupo de naciones de renta media-alta.

Estos indicadores se deben a una macroeconomía estable, a un superávit comercial sostenido, y a un control riguroso de la deuda pública.

El progreso social es igualmente notable. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mejoró 14 puestos, alcanzando 0,766 (desarrollo humano alto), y la pobreza multidimensional se redujo a 1,3 % en 2025. «El crecimiento económico está más estrechamente vinculado a la garantía del progreso social y la equidad», subrayó el diplomático.

En el plano externo, Vietnam ha consolidado una red de 42 asociaciones estratégicas integrales, incluyendo a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y su Partido mantiene lazos con 259 partidos políticos en el mundo.

UN ESTADO MÁS ÁGIL Y CERCANO

Otro aspecto destacable es la profunda reorganización del sistema político-administrativo, una «revolución» interna para ganar eficiencia. En un movimiento audaz, Vietnam redujo el número de sus provincias de 63 a 34, buscando crear núcleos administrativos y económicos más fuertes y racionales.

Paralelamente, se eliminó toda una capa de gobierno intermedio: el nivel municipal. Ahora, la estructura estatal se articula solo en tres instancias: gobierno central, provincial y comunal.

«El objetivo es reducir al máximo los niveles intermedios. Concentrarse en construir y mejorar la capacidad de los gobiernos de base, porque son los más directos y cercanos a la gente», explicó el Embajador. Estas reformas procuran un Estado «refinado, compacto, fuerte, efectivo», un principio que resuena con los esfuerzos de perfeccionamiento institucional en Cuba.

EJES DE UNA ESTRATEGIA DE NUEVA GENERACIÓN

El Congreso, que reunirá a 1 586 delegados, se centrará en tres avances estratégicos para el periodo 2026-2031, con visión a 2045:

Un nuevo modelo de crecimiento: Abandonar la dependencia de los recursos naturales y la mano de obra barata para adoptar un modelo basado en ciencia, tecnología e innovación, con la transformación digital como columna vertebral. Sectores como la inteligencia artificial, el big data, el internet de las cosas y la biología molecular serán prioritarios.

El sector privado como motor fundamental: Se reconoce oficialmente a la economía privada como un motor muy importante de la economía, valorando su flexibilidad y capacidad de innovación en un entorno global competitivo.

La sostenibilidad como compromiso central: Por primera vez, la protección del medio ambiente se eleva al mismo nivel que el desarrollo socioeconómico, como una «tarea central». Es un compromiso estratégico de no sacrificar el futuro por ganancias a corto plazo.

Inversión extranjera selectiva y de calidad: Se dejará atrás la atracción indiscriminada de capital foráneo para priorizar proyectos de alta tecnología, bajas emisiones y que faciliten la transferencia tecnológica y la conexión con la empresa nacional.

El tema del Congreso sintetiza los propósitos: «Unir fuerzas y voluntades para cumplir con éxito los objetivos de desarrollo del país hasta 2030. Afirmar la autonomía estratégica, la resiliencia y la confianza para avanzar con firmeza en la era de ascenso nacional… con pasos firmes hacia el socialismo».

UNA POLÍTICA EXTERIOR DE PAZ, AUTONOMÍA Y PRESTIGIO

En un mundo complejo, Vietnam mantendrá su línea de independencia, autonomía, multilateralización y diversificación de relaciones. «Ser un amigo, un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional», recalcó el Embajador.

Un elemento novedoso es la integración explícita de la defensa, la seguridad y la política exterior como una «tarea crucial y regular», buscando siempre preservar el entorno pacífico y estable necesario para el desarrollo.

LAZOS HISTÓRICOS Y MIRADA COMPARTIDA HACIA EL FUTURO

El embajador Le Quang Long resaltó la atención especial que su país concede a los lazos con Cuba, resultado de décadas de lucha común y cooperación fraternal, y que trascienden la geografía. Fueron forjados por los líderes históricos Ho Chi Minh y Fidel Castro Ruz, continuados con el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y vigentes en la voluntad de ambos Partidos Comunistas, encabezados por To Lam y Miguel Díaz-Canel.

Hoy, Vietnam y Cuba comparten el desafío de innovar, desarrollar sus economías con soberanía y mejorar el bienestar de sus pueblos, y afianzar el socialismo como proyecto vivo y en constante renovación.