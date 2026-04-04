martes 07 abril 2026
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Heridos y hospital dañado por ataques israelíes en Líbano

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Prensa Latina
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Al menos 32 personas, entre ellas tres paramédicos, resultaron heridas hoy como consecuencia de ataques aéreos israelíes contra varias zonas del sur del Líbano, informaron las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud libanés precisó que 11 personas, incluidos tres miembros de la Defensa Civil, fueron heridas en dos bombardeos dirigidos contra la zona de Al-Housh, en la ciudad de Tiro.

Los ataques también provocaron daños en el Hospital Libanés-Italiano, que según las autoridades, continúa operativo pese a los impactos.En un balance previo, el ministerio había informado de otros 21 heridos en ataques contra la localidad de Maraka y la misma zona de Al-Housh, lo que eleva el total de víctimas a 32.

Por su parte, medios locales reportaron que la aviación israelí llevó a cabo nuevos bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut, en medio de sobrevuelos continuos de cazas.

La ofensiva israelí contra El Líbano, iniciada el 2 de marzo, ha dejado hasta el momento mil 368 muertos y cuatro mil 138 heridos, según cifras oficiales.

Estos hechos se producen en el contexto de la escalada regional vinculada al conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, con repercusiones directas en el territorio libanés.

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