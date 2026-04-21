21 de abril de 1958: El silencio que estremeció Villa Gloria

La madrugada del 21 de abril de 1958 se quebró en el barrio de Versalles con un estruendo seco y definitivo.

No fue el rumor del mar cercano, sino el fallo de un mecanismo casero el que segó, de un solo golpe, tres vidas jóvenes que latían al ritmo clandestino de la rebeldía. Enrique Hart Dávalos, jefe de Acción del Movimiento 26 de Julio en Matanzas, murió esa noche a los 28 años.

Con él cayeron sus compañeros y amigos, Juan Alberto Morales Bayona y Carlos García Gil.No murieron en una emboscada a cielo abierto ni con el fusil empuñado hacia el horizonte.

Murieron haciendo lo que sabían hacer con audacia y precisión: preparando el terreno para derrocar la maquinaria opresora de la tiranía batistiana. La bomba que construían sus manos, herramienta de sabotaje contra un régimen que parecía de hierro, se convirtió en un súbito verdugo.

Eran tres muchachos de Villa Gloria cuyo heroísmo no necesitó de discursos largos. Dedicaron sus mejores esfuerzos y su último aliento a una causa que los trascendía.

Sesenta años después, el eco de aquella explosión no se recuerda como un fracaso, sino como la impronta indeleble del sacrificio. En el mismo barrio que los vio partir, las nuevas generaciones reciben hoy el carné de una Juventud y un Partido que ellos ayudaron a forjar con su sangre, y los combatientes de otras tierras lejanas —Argelia, Angola, Nicaragua— portan medallas que también llevan el peso simbólico de aquel 21 de abril.

Allí, presidido por la memoria viva de Teresa Rojas y los herederos del pensamiento martiano, el acto solemne no fue un réquiem, sino la confirmación de que Enrique, Alberto y Carlos siguen siendo, en la piedra fría del monumento y en el pulso cálido de la Revolución, una presencia que se niega a morir del todo.