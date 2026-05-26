Pinar del Río entre las de más baja tasa de mortalidad infantil

Pinar del Río se ubica actualmente entre las tres provincias con más baja tasa de mortalidad infantil en Cuba ―por detrás de Sancti Spíritus y Artemisa―, al registrar 4.6 decesos por cada mil nacidos vivos.

La doctora María Teresa Machín López- Portilla, jefa del Programa de Atención Materno Infantil (Pami), explicó a la Agencia Cubana de Noticias que seis municipios mantienen en cero ese indicador, a pesar de la compleja situación socioeconómica del país.

Gracias a la acción integrada entre las atenciones primaria y secundaria de salud, no se reportan muertes maternas en Vueltabajo, apuntó.

Los 11 municipios ya cuentan con hogares maternos, dijo, beneficiados con la instalación de kits fotovoltaicos para mayor confort de las gestantes.

No obstante, la provincia insiste en el ingreso oportuno a esas instituciones de embarazadas con riesgo de prematuridad, crecimiento intrauterino retardado y enfermedad hipertensiva, principales causas de muerte en recién nacidos y lactantes.

Pinar del Río registra hasta hoy mil 243 nacimientos, de los cuales el 16 por ciento corresponden a adolescentes, de ahí el seguimiento a ese grupo, precisó Machín López- Portilla.

Pese a las limitaciones de todo tipo que hoy sufre el país, sobre todo en Salud Pública, destacó que en la atención primaria se han mantenido los equipos multidisciplinarios encargados de realizar la intervención sanitaria compleja en cada territorio.

Asimismo, se reorganizaron las consultas de genética, de diagnóstico prenatal, de malformaciones congénitas y se han trazado estrategias para el traslado de los profesionales que realizan los ultrasonidos; y de las gestantes que requieren ese servicio.

Eso nos ha permitido que la tasa de mortalidad por defecto congénito hoy se encuentre en cero, puntualizó la doctora.

Enfatizó en los ingresos a las gestantes que viven en lugares distantes o de difícil acceso, de cara a asegurar su traslado oportuno por el Sistema de Urgencias Médicas al bloque materno- infantil del hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado.

También en este contexto se han priorizado los niños con enfermedades crónicas de la infancia, principalmente los que requieren ventilación intradomiciliaria, para la entrega de kits fotovoltaicos, detalló.

A las comisiones multidisciplinarias para la atención a la gestante, la materna y el neonato graves se suma el quehacer del equipo de cirugía neonatal, que logra una superviviencia del ciento por ciento.

Sin dudas, la sostenibilidad de los resultados del Pami es reflejo de la entrega de los profesionales de la Salud en la provincia más occidental, porque el binomio madre- hijo siguen siendo prioridad, refirió.