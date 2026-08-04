miércoles 05 agosto 2026
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Microsistemas garantizan servicios vitales en Santiago de Cuba

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El establecimiento de microsistemas aislados permite garantizar la electricidad a centros vitales de esta ciudad suroriental, tras la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

   En esta provincia indómita, según el canal de Telegram de la Empresa Eléctrica, gracias al funcionamiento de esas islas se encuentran con servicio los circuitos siete, 10, 15 y 18 de forma seccionalizada.

   El trabajo con estos microsistemas puede ser inestable, por lo cual cuando eso sucede el circuito vuelve a quedarse sin servicio eléctrico, lo que puede ser frecuente hasta que se normalice su funcionamiento.

   De igual forma, funcionan los puntos de información ubicados en centros con respaldo energético, con el objetivo de que la población se mantenga informada y actualizada con los contenidos transmitidos por los medios de comunicación y entidades pertinentes.

   Refiere también la nota que una vez restablecido el SEN se dará servicio paulatinamente en dependencia de la disponibilidad, comenzando por aquellos circuitos con mayor tiempo de afectación.

   Los trabajadores eléctricos en Santiago de Cuba laboran sin descanso para restablecer el servicio lo antes posible desde la caída del SEN ocurrida en la noche del domingo.

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Comentarios
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