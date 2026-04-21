martes 21 abril 2026
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Accidente en Paseo y 23: Varios lesionados en taxi Gacela con 12 pasajeros; se desconocen las causas

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Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en la intersección de Paseo y 23, en el corazón del Vedado habanero, ha dejado hasta el momento varias personas lesionadas.

Según los primeros reportes, en el siniestro está involucrado un taxi Gacela que transportaba a 12 pasajeros.Hasta este minuto, las autoridades no han confirmado víctimas fatales.

Los lesionados están siendo trasladados a centros hospitalarios cercanos, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia que llegaron al lugar minutos después del accidente.

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Comentarios
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