Accidente en Paseo y 23: Varios lesionados en taxi Gacela con 12 pasajeros; se desconocen las causas

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en la intersección de Paseo y 23, en el corazón del Vedado habanero, ha dejado hasta el momento varias personas lesionadas.

Según los primeros reportes, en el siniestro está involucrado un taxi Gacela que transportaba a 12 pasajeros.Hasta este minuto, las autoridades no han confirmado víctimas fatales.

Los lesionados están siendo trasladados a centros hospitalarios cercanos, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia que llegaron al lugar minutos después del accidente.