Cuba: Resistencia sin Marcha Atrás.

«No nos sometemos a ningún designio de los Estados Unidos; no tienen moral para exigir nada a Cuba, ni siquiera para decir que están preocupados por el pueblo cubano», Miguel Diaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba.

Se cumplen este 14 de abril 21 años de la decisión del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de notificar al Congreso de su país la retirada de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional.

¿Fue este un gesto de buena voluntad por parte de Obama?

Más que eso, su sentido práctico lo llevó, hacia el final de su mandato, a reconocer que la política de presión y bloqueo destinada a doblegar a la nación había fracasado y, en consecuencia, consideró necesario modificar los métodos y apostar por una estrategia distinta, orientada a propiciar, por vías “pacíficas”, un eventual cambio en el sistema político cubano.

La mayoría de los ciudadanos de ambos países conocen las consecuencias de figurar en esa lista, en la que la isla antillana fue incluida desde 1982 por decisión de los Estados Unidos y que respondió, más allá de cualquier justificación, a criterios políticos:

En la práctica, pocas naciones en esta parte del hemisferio han tenido como la de Cuba, en las últimas seis décadas, una trayectoria tan sostenida en el enfrentamiento y combate contra el terrorismo.

El gesto de Barack Obama fue breve y no logró consolidarse en una política sostenida. Donald Trump y el gobierno genocida de Estados Unidos que él representa, han mantenido a Cuba entre sus prioridades estratégicas, y las amenazas de poner fin al sistema socialista cubano continúan presentes en su agenda.

No habrá rendición; el pueblo cubano resistirá frente a la adversidad y, aún cuando ello implique sacrificios y costos para su bienestar, Cuba se levantará y continuará su camino con determinación propia y el respaldo de la solidaridad internacional, sostienen las mayorías.

Este 14 de abril, a 21 años del gesto de Barack Obama, se reafirma que no habrá retrocesos, una convicción sostenida por la dirección del gobierno cubano y ratificada, una y otra vez, por su pueblo.