miércoles 03 junio 2026
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Meliá finaliza operaciones en 15 hoteles de Cuba

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Meliá concluye gestión de 15 hoteles en CubaMeliá Hotels International anunció este miércoles la conclusión inmediata de sus servicios de gestión, comercialización y cesión de uso de marcas en 15 hoteles de Cuba, tras un proceso de evaluación de riesgos y en respuesta a las circunstancias actuales del país.

La decisión, comunicada previamente a las propiedades el pasado 26 de mayo y confirmada hoy, se sustenta —según la compañía— en un sentido de responsabilidad empresarial y en factores externos que han afectado de manera significativa la operativa, la legalidad y la seguridad de estos establecimientos.

Los hoteles que dejan de formar parte de la operativa de Meliá son: Gran Hotel Bristol Habana Vieja (Member of The Meliá Collection), Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares, y Sol Varadero Beach.

La empresa explicó que la mayoría de estos hoteles se encontraban ya cerrados y sin actividad debido a los problemas energéticos y a la caída de la demanda en Cuba, lo que limita el impacto inmediato de la medida. No obstante, Meliá está implementando planes específicos para garantizar una desafiliación ordenada y protocolos de comunicación transparente con proveedores y clientes.

La compañía agradeció la confianza de sus grupos de interés y aseguró que continuará monitoreando la evolución del contexto para reevaluar su presencia en la isla.

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Comentarios
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