Avanzan en Italia preparativos de marcha nacional en apoyo a Cuba

Durante un evento en esta capital se ultimaron detalles para la marcha nacional en Roma de apoyo a Cuba, del 11 de abril, con la participación de numerosas fuerzas políticas, sociales, juveniles y sindicales, señala hoy un comunicado.

En el encuentro de los organizadores de la manifestación, celebrado en los locales del Nuovo Cinema Aquila, se reafirmó la importancia de la misma en los actuales momentos, cuando el pueblo del país antillano enfrenta un recrudecimiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

La actividad contó con la presencia del embajador cubano en Italia, Jorge Luis Cepero, quien expresó su gratitud por esa iniciativa , promovida por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) y la Fundación Gianni Miná, así como por otras muchas acciones de respaldo a la isla, que se extienden a lo largo de esta nación.

Cepero enfatizó la validez del lema de la manifestación: “Cuba no es una amenaza”, al tiempo que subrayó que, sin embargo, “el riesgo de una agresión directa contra la isla persiste y no debemos bajar la guardia”.

Por su parte el académico Luciano Vasapollo, cofundador del capítulo italiano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), apuntó que “Cuba sigue apoyando una solución diplomática a sus conflictos con Estados Unidos, pero sin comprometer su autodeterminación”.

En nombre de la Unión Sindical de Base (USB), Stefano De Angelis, miembro del ejecutivo nacional de ese gremio, a cargo de las Relaciones Internacionales, señaló que los trabajadores italianos muestran una profunda sensibilidad ante la situación que enfrenta Cuba.

De Angelis recordó que muchos médicos de la isla apoyan actualmente la sanidad pública en Calabria, “dejando claro que Cuba representa un modelo diferente y más justo” a la vez que reafirmó que si se agrede a ese país “se ataca la esperanza de un mundo mejor”.

Nicoletta Grieco, de la Confederación General de Trabajadores de Italia (CGIL), informó sobre la iniciativa Energía para la Vida, que impulsa ese sindicato de conjunto con la Anaic, la Promotora Social ANCI y la Asociación Nacional de Partisanos de Italia, que ya recaudó 270 mil euros destinados a proyectos solidarios.

Ese dinero se utilizará para comprar paneles solares y baterías, que garanticen una mayor autonomía energética en hospitales, escuelas, fábricas y centros culturales, precisó.

Entre los oradores en esa reunión, que se prolongó durante casi dos horas, se encontraban dirigentes de partidos políticos, entre ellos Poder al Pueblo, la Red de los Comunistas y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), así como de organizaciones juveniles como Oposición Estudiantil Alternativa (OSA) y Cambiare Rotta.

Por su parte la cineasta Loredana Macchietti, viuda del destacado intelectual Gianni Miná y presidenta de la fundación que lleva su nombre, aseveró que “Cuba representa una tremenda obsesión para Washington, ya que constituye una alternativa sistémica a la supuesta «democracia y libertad occidentales”

La manifestación de apoyo a Cuba convocada para el próximo sábado 11 de abril, iniciará a las 15:00 en el Coliseo romano y se extenderá por las avenidas San Gregorio, Aventino, y de la Piramide Cestia, hasta la Plaza Ostiense, en las inmediaciones de Porta San Paolo.

«¡Llenemos las calles de Roma de banderas cubanas!», expresan los organizadores en la parte final de este comunicado.