viernes 10 abril 2026
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“Por Cuba Juntos Creamos”: San Luis da el primer paso hacia el 1ro de Mayo (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Con trabajos voluntarios y reconocimientos el municipio santiaguero inició la jornada que une al movimiento obrero en torno a su día más sagrado, el 1 de Mayo.

Bajo el lema “Por Cuba Juntos Creamos”, los representantes de todos los sindicatos del municipio se reunieron para dar inicio formal a la jornada de homenaje al Día Internacional de los Trabajadores.

En la cita, la masa obrera no solo anunció acciones concretas –trabajos voluntarios para empujar la producción de alimentos, encuentros con antiguos dirigentes sindicales, entrega de condecoraciones a líderes destacados– sino que también reafirmaron un compromiso medible: cumplir los indicadores que dignifican al movimiento obrero cubano.

Cada sindicato ya confecciona su propaganda para el desfile. Y como cada año, el colorido será el alma de la marcha.

Pero en San Luis saben que la verdadera fiesta no es el adorno: es la voluntad de crear juntos, en cada turno, en cada tierra roturada, en cada reconocimiento a quien ha dado toda una vida a la clase trabajadora.

Comenzó la jornada. Y con ella, la certeza de que el 1ro de Mayo vuelve a ser, una vez más, el día en que Cuba entera desfila con la frente en alto.

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