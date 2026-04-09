Amplió CNIC avances en cartera de productos naturales (+Fotos)

El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) informó esta semana sobre nuevos resultados clínicos de productos naturales, durante el encuentro semanal encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, con científicos y expertos en temas de salud.

Según precisaron fuentes de Presidencia, la Doctora en Ciencias Sarahí Mendoza Castaño, directora de Investigación, Desarrollo e Innovación del CNIC, declaró que los estudios realizados permitirán ampliar la cartera de fármacos de la institución, con beneficios para la población y potencialidades en el mercado internacional.

Entre los resultados se destacó el ensayo clínico con Policosanol, ingrediente activo del PPG desarrollado en los años 80, combinado con aspirina de 81 miligramos, en pacientes con deterioro cognitivo post-ictus isquémico.

El estudio, de 12 meses y con 100 participantes, mostró mejorías significativas desde los 45 días de tratamiento.

El Doctor en Ciencias Javier Sánchez López, del Centro de Neurología y Neurocirugía, afirmó : “Con este estudio demostramos por primera vez que la terapia a largo plazo con Policosanol y aspirina mejora tanto la recuperación funcional como el deterioro cognitivo post residual en pacientes que han sufrido un ictus isquémico”.

El especialista añadió que los resultados abren perspectivas para aplicar la terapia en el parkinsonismo vascular, dado el efecto protector del Policosanol sobre el sistema vascular.

La presentación incluyó estudios sobre la eficacia de la crema y jabones de aceite de girasol ozonizado (AGO) en afecciones dermatológicas.

En pacientes con acné, se comprobó que la terapia combinada de jabón y crema AGO ofreció mejores resultados que las monoterapias, según explicó Mendoza Castaño.

Otro ensayo, en curso, evaluó el empleo de jabón dermatológico AGO y una crema antiinflamatoria en 90 pacientes con dermatitis crónica, con resultados preliminares favorables.

También se reportaron avances en la aplicación de ozonoterapia rectal en pacientes con síntomas articulares posteriores al chikungunya.

Díaz-Canel ponderó los aportes del CNIC, fundado en 1965 por el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y destacó que la institución mantiene su papel en la solución de problemas biomédicos y tecnológicos de impacto económico y social, además de generar productos competitivos en el mercado mundial.