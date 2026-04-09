Felicita Cuba a Roberto Velasco, ratificado como Canciller mexicano

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, felicitó hoy a su homólogo de México, Roberto Velasco, ratificado en el cargo por el Senado de ese país, tras su designación este 1 de abril por la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

En X, Rodríguez Parrilla agradeció al nuevo Secretario mexicano de Relaciones Exteriores, por sus declaraciones en apoyo a la mayor de las Antillas y su solidaridad con el pueblo cubano.

Asimismo, el canciller de la nación antillana reiteró la voluntad de su Gobierno de continuar profundizando las históricas, relaciones amistad y cooperación con México.

Los dos países mantienen nexos diplomáticos ininterrumpidos desde su establecimiento, en el año 1902.

Autoridades de Cuba califican de excelentes las relaciones con México, con nexos bilaterales que abarcan la salud, la educación, la cultura, el deporte, la preservación del patrimonio y del medio ambiente.

Roberto Velasco, de 38 años, fue ratificado este miércoles por la cámara alta del Legislativo mexicano, con 81 votos a favor, y 30 en contra.