En Santiago de Cuba recibe bandera de Vanguardia Nacional el Fondo Cubano de Bienes Culturales

El colectivo de trabajadores de la filial santiaguera del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) recibió hoy en esta ciudad, la bandera de Vanguardia Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Cultura (SNTC).Con el éxito del movimiento obrero del Fondo, ellos saludan, además, el aniversario 41 de la creación de esta filial, el 16 de abril de 1985.

La ceremonia de entrega de la bandera se desarrolló en la sede del Fondo, ubicada en la antigua casa del ilustre santiaguero, el Licenciado Antonio Bravo Correoso, en la calle Santo Tomás, entre San Basilio y Santa Lucía, en el centro histórico de la urbe.

Para acompañar a los trabajadoes del FCBC, se encontraban con ellos Yanet Despaigne Castillo, integrante del Secretariado de la CTC Provincial para atender la esfera de Organización; Daniel Romero, funcionario de la esfera de Asuntos Económicos de la organización obrera, y Yolaine Regueiferos Ferrer y Yaima Illas Denis, secretarias del SNTC en la provincia y el municipio, respectivamente.

Luego de que el colectivo recibiera la Bandera y la felicitación de la CTC y del SNTC, Juan Leonardo Huepp Ramos, director de la filial, intervino para señalar que “… no es solo llegar. Lo más importante es mantenerse y sobre esa base, el reto fundamental es seguir buscando variantes, alternativas, y avanzar”.

Huepp Ramos felicitó a los trabajadores; reiteró el orgullo de poder dirigir a quienes siempre marchan al frente, y añadió:

“Seguimos creciendo y lo hacemos aplicando la creatividad para con el empeño de todos, defender y mantener esa bella distinción de Vanguardia Nacional”.

Jorge Enrique Herrera Álvarez, especialista de la gestión de los recursos humanos y secretario general de la sección sindical en la filial del FCBC, ofreció al periódico Sierra Maestra, una panorámica del desempeño del colectivo al cerrar 2025, etapa en la que el grupo alcanzó la condición de Vanguardia Nacional.

La filial cuenta con 40 trabajadores, repartidos en todas las dependencias del centro; esta es la segunda ocasión que el Fondo en Saniago de Cuba, recibe la bandera de Vanguardia Nacional; consideran los directivos y el sindicato allí, que el éxito se materializa por el empuje de trabajadores, artistas y creadores, motor impulsor de la institución.

En Santiago, la entidad siempre ha tenido favorables resultados económicos; todos los indicadores fueron cumplidos; vencieron el plan de 2025 al 111%, con su valor agregado; la economía del Fondo está certificada; Herrera Álvarez lleva 14 años como trabajador destacado en la gestión de los recursos humanos de la unidad y dentro del movimiento obrero.

El Fondo en el territorio tiene varias unidades: el complejo de carpas Espiral, al lado del antiguo Teatro Oriente, en Enramadas, entre Gallo y Padre Pico; la Tienda El Albión, también en Enramadas, y La Casona, en Heredia, entre Carnicería y San Félix, donde están varios puntos de venta, atendidos por artistas y artesanos del FCBC.

Además, en la sede de la filial, en Santo Tomás, entre Santa Lucía y Santa Rita, están las tiendas de textiles y calzado, y la tienda Tema, que le vende materia prima a los artistas; en Palma Soriano, en la Tienda La Campana, que es TRD, el Fondo tiene un punto, y existe la perspectiva de que pueda ampliarse en breve, a Contramaestre y Songo-La Maya.