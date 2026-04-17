viernes 17 abril 2026
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Recibe Universidad de Oriente Réplica del Machete de Máximo Gómez

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Por su trascendente rol en la formación continua de profesionales comprometidos con la defensa de la soberanía nacional en integración orgánica con la red de la Educacion Superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint), la Universidad de Oriente (UO) recibió este 16 de abril la Réplica del Machete Mambi del Generalísimo Máximo Gómez.

En acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y Día del Miliciano, realizado en el entorno patrimonial del Alma Mater oriental, el Museo Comandancia de La Plata y el productor de espectáculos culturales y director artístico del Conjunto Artístico Integral de Montaña de Guantánamo, capitán Leuris Sánchez Echizárraga.

Fueron igualmente distinguidos con el relevante reconocimiento que otorgan las FAR a personalidades e instituciones que han resaltado en su obra los valores patrióticos, revolucionarios e internacionalistas de nuestro pueblo.

Los integrantes del Comité Central del Partido General de División Eugenio Armando Rabilero Aguilera, Jefe del Ejército Oriental y Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria del Partido en tierra santiaguera, junto a Manuel Falcón, gobernador del territorio, encabezaron la ceremonia de estimulación en la que se significó el aporte, ejemplo de una intelectualidad comprometida, con el pueblo y la obra revolucionaria, de los galardonados.

En nombre de los homenajeados, la Doctora en Ciencias Diana Sedal Yáñez, rectora de la UO, expresó que acoger el alto reconocimiento, qué hoy deviene acero espiritual para defender los sueños, es un acto de compromiso, de continuidad histórica y voluntad de defender las conquistas de la Revolución.

Tras agradecer a las FAR por el galardón, Sedal Yáñez ratificó la responsabilidad de custodiarlo, » no como una pieza de Museo, sino como una llama viva, que les recuerde a las futuras generaciones que la independencia, la dignidad y el orgullo de la Revolución se defienden con la misma fuerza con la que el Generalísimo empujaba su machete».

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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