martes 31 marzo 2026
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Jerarquizan el uso de la inteligencia artificial en medicina nuclear

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El uso de la inteligencia artificial (IA) en medicina nuclear en Cuba es una de las prioridades del Plan de Ciencia y Técnica 2026 de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (Aenta).

La iniciativa comprende acciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a cargo de la física médica Raisa Ledesma Maura, especialista del Centro de Isótopos, quien participa en un proyecto del OIEA sobre su empleo en el país, informaron a la Agencia Cubana de Noticias directivos de la Aenta.

En nuestro caso, explicaron, está transformando la forma en que se diagnostican y tratan enfermedades, que es utilizada en el análisis de imágenes médicas, como la tomografía por emisión de positrones (PET-CT), para detectar tumores de manera más precisa y rápida.

También en la planificación de tratamientos, optimizando la dosis y la precisión, y en la detección temprana de padecimientos al analizar grandes volúmenes de datos y reconocer patrones que podrían pasar desapercibidos para los humanos.

Estos avances, añadieron, permiten un diagnóstico más certero y personalizado, mejorando la eficacia y reduciendo la invasividad de las dolencias, lo que evidencia la capacidad nacional respecto a la IA.

Las proyecciones para este año contemplan la situación actual y perspectivas de los reactores modulares pequeños (SMR), promovidos por José Luis Paredes Golisma, de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) y considerados muy promisorios en la generación eléctrica mundial entre 2030-2050:

Los principales diseños están en Argentina, Rusia y China, aunque hay más de 120 iníciales y actualmente 68 activos, cuyas ventajas son la menor inversión inicial, construcción más rápida y seguridad pasiva, mientras sus inconvenientes radican en los costos, las regulaciones y la aceptación pública.

Expertos consideran que los SMR no sustituyen a la nuclear tradicional, sino que los complementa y expande, ofrecen flexibilidad frente a renovables intermitentes y son una herramienta climática y de seguridad energética por la enorme demanda de energía de la IA.

El Consejo Técnico Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Aenta evaluó sus alternativas para el año, incluida una sesión práctica sobre la Plataforma para la Gestión Administrativa del Sistema de Programas y Proyectos (GAPID).

Además, acciones preparatorias para la terminación del Programa Tecnologías de aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y la ultrasónica para producir y generalizar bienes y servicios (NUOLU), y la apreciación del impacto de proyectos seleccionados.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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