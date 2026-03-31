Jerarquizan el uso de la inteligencia artificial en medicina nuclear

El uso de la inteligencia artificial (IA) en medicina nuclear en Cuba es una de las prioridades del Plan de Ciencia y Técnica 2026 de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (Aenta).

La iniciativa comprende acciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a cargo de la física médica Raisa Ledesma Maura, especialista del Centro de Isótopos, quien participa en un proyecto del OIEA sobre su empleo en el país, informaron a la Agencia Cubana de Noticias directivos de la Aenta.

En nuestro caso, explicaron, está transformando la forma en que se diagnostican y tratan enfermedades, que es utilizada en el análisis de imágenes médicas, como la tomografía por emisión de positrones (PET-CT), para detectar tumores de manera más precisa y rápida.

También en la planificación de tratamientos, optimizando la dosis y la precisión, y en la detección temprana de padecimientos al analizar grandes volúmenes de datos y reconocer patrones que podrían pasar desapercibidos para los humanos.

Estos avances, añadieron, permiten un diagnóstico más certero y personalizado, mejorando la eficacia y reduciendo la invasividad de las dolencias, lo que evidencia la capacidad nacional respecto a la IA.

Las proyecciones para este año contemplan la situación actual y perspectivas de los reactores modulares pequeños (SMR), promovidos por José Luis Paredes Golisma, de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) y considerados muy promisorios en la generación eléctrica mundial entre 2030-2050:

Los principales diseños están en Argentina, Rusia y China, aunque hay más de 120 iníciales y actualmente 68 activos, cuyas ventajas son la menor inversión inicial, construcción más rápida y seguridad pasiva, mientras sus inconvenientes radican en los costos, las regulaciones y la aceptación pública.

Expertos consideran que los SMR no sustituyen a la nuclear tradicional, sino que los complementa y expande, ofrecen flexibilidad frente a renovables intermitentes y son una herramienta climática y de seguridad energética por la enorme demanda de energía de la IA.

El Consejo Técnico Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Aenta evaluó sus alternativas para el año, incluida una sesión práctica sobre la Plataforma para la Gestión Administrativa del Sistema de Programas y Proyectos (GAPID).

Además, acciones preparatorias para la terminación del Programa Tecnologías de aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y la ultrasónica para producir y generalizar bienes y servicios (NUOLU), y la apreciación del impacto de proyectos seleccionados.