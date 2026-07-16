China repudia las amenazas militares contra Cuba

China expresó hoy su firme rechazo a cualquier uso de la fuerza contra Cuba y exhortó a Estados Unidos a cesar de inmediato las amenazas militares y el bloqueo impuesto a la isla.

El portavoz de la cancillería, Lin Jian, respondió así ante recientes reportes que señalan que altos funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos estudiaron la posibilidad de una acción militar contra Cuba.

El vocero afirmó que Beijing tomó nota de esas informaciones y subrayó que el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales viola gravemente la Carta de la ONU y pone en peligro la paz y la seguridad regionales e internacionales.

Lin Jian reiteró que China se opone firmemente a ese tipo de acciones y recordó que la Asamblea General de la ONU decidió recientemente, por una abrumadora mayoría, mantener el debate sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Según el portavoz, esa decisión refleja la voz de la justicia de la comunidad internacional en respaldo a la isla.

El vocero instó a Estados Unidos a poner fin de inmediato a las amenazas de uso de la fuerza y a cualquier forma de bloqueo contra la nación caribeña.

Lin reafirmó que China continuará apoyando de manera firme a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y mantendrá su oposición a toda injerencia externa.

Beijing ha reiterado en múltiples ocasiones el llamado a Estados Unidos a poner fin de inmediato al bloqueo y las sanciones contra la isla, al considerar que esas medidas afectan gravemente los medios básicos de vida del pueblo y vulneran su derecho al desarrollo.