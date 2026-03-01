Ponderan valor de estrategia de Cuba en inteligencia artificial

Ciudad de México, 1 mar .— El valor universal de la estrategia cubana en IA radica hoy en su reafirmación de que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad, refiere un artículo de la revista América Latina en movimiento, editada en México.

Titulado “Frente a las sanciones y bloqueos: retos y estrategias de Cuba hacia una IA soberana”, el texto se inserta en el más reciente número de la publicación y está firmado por la viceministra de Comunicaciones de la nación caribeña, Ailyn Febles.

“Más allá de sus logros técnicos específicos, el valor universal de la propuesta cubana radica en su reafirmación de un principio fundamental: la tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no de intereses corporativos o agendas hegemónicas”, asevera la vicetitular.

Febles apunta que, en la era contemporánea, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un campo decisivo de disputa geopolítica, donde las potencias tecnológicas compiten no sólo por la supremacía algorítmica, sino por definir los valores que regirán la civilización digital del siglo XXI.

A su juicio, la Estrategia Nacional de Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial de Cuba, aprobada en 2024 como componente fundamental de la Política para la Transformación Digital, representa una contribución original y necesaria al debate global sobre el futuro de la tecnología.

“En un mundo donde la IA se ha convertido en instrumento de dominación geopolítica y explotación económica, la experiencia cubana demuestra que es posible forjar un camino alternativo basado en la soberanía, la ética y la justicia social”, considera.

La viceministra menciona que el contexto del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla ha catalizado la creatividad nacional para construir un ecosistema tecnológico autónomo, donde cada avance constituye un triunfo de la dignidad frente al asedio externo.

Agrega que, al integrar la IA en su proyecto socialista de desarrollo, la isla no sólo moderniza su economía, sino que reafirma su compromiso con un modelo civilizatorio donde la innovación se mide por su contribución al bienestar colectivo, la equidad y la preservación de la identidad cultural.

“En la batalla por definir el alma de la inteligencia artificial, Cuba aporta una voz indispensable del Sur Global: la de quienes, pese al asedio, eligen construir tecnología con valores, soberanía y corazón humano”, sostuvo Febles en su artículo.

La revista, dedicada en esta ocasión a la IA, incluye otros textos como “Pax Silica: Cuando el Imperio deja de fingir”, de Evgeny Morozov, acerca del fenómeno en Estados Unidos, y “El poder de hackear las mentes”, de Sally Burch, sobre los impactos de la Inteligencia Artificial en la sociedad.

“La democratización de la IA: la vía alternativa de China”, de Xiong Jie, secretario general del Foro Académico del Sur Global, e “Inteligencia Artificial y nueva era tecnológica desde la perspectiva socialista”, de Luiz Zarref y Tica Moreno, también se encuentran en la edición.