Sindicalistas del mundo reiteran en México solidaridad con Cuba

Ciudad de México.— La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) celebró un Encuentro de Solidaridad con Cuba que reunió en México a representantes sindicales de esta región, Europa y África.

Según informó la Embajada de La Habana en esta capital, el secretario general de la CSA, Rafael Freire, consideró que la defensa del país caribeño resulta una tarea de todos los sectores democráticos y que significa defender la soberanía de América Latina y el Caribe.

A su juicio, se requiere de un esfuerzo urgente y concreto de la familia sindical a nivel internacional para la solidaridad con los trabajadores y el pueblo de la isla.

Por su parte, la secretaria general adjunta de la Confederación Sindical Internacional, Jordania Ureña, insistió en que la neutralidad y el silencio se convierten en complicidad ante los actos criminales como los realizados contra Cuba.

Enfatizó en la importancia de seguir construyendo la unidad y fortaleciendo la solidaridad entre los pueblos.

Carlos Hugo Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, organización que integra la Unión Nacional de Trabajadores del país, anfitriona del encuentro, defendió el derecho del pueblo cubano a definir su destino sin injerencias externas.

Acerca del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la nación antillana desde hace más de seis décadas y recrudecido actualmente, denunció que constituye una medida de presión que tiene consecuencias humanas concretas.

En un video mensaje recibido desde La Habana, el presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina, agradeció la solidaridad y respaldo a su pueblo por parte del movimiento sindical internacional.

Reafirmó la decisión de la nación antillana de buscar soluciones y seguir creciendo, manteniendo firme la convicción de continuar siendo soberanos e independientes.

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, calificó el momento actual de las relaciones internacionales como etapa terrible fascista y de barbarie, y denunció el crimen contra el pueblo de la isla que significa el recrudecimiento de las agresiones de Washington.

Destacó que “si somos una amenaza es por el ejemplo, porque demostramos una alternativa y de que un mundo mejor es posible”.

El diplomático confirmó que el pueblo de la nación caribeña ya tomó la decisión del socialismo como única garantía de su independencia y soberanía, y que quien intente agredir militarmente a Cuba se encontrará el Girón del siglo XXI.

Intervenciones de representantes de sindicatos de más de 20 naciones de Latinoamérica, Europa y África, entre las que se encontraban uniones sindicales de Canadá, Colombia, Brasil, Argentina y España, ratificaron el apoyo a la mayor de las Antillas.

Como resultado del encuentro, los participantes aprobaron una Moción de Solidaridad con Cuba donde se reconoce la capacidad de resistencia de los trabajadores y pueblo de la isla, y realizaron un llamado para implementar acciones que fortalezcan el respaldo al país.