domingo 01 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Irán en luto y los iraníes protestan por la muerte de Jamenei

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Teherán, 1 mar.— Decenas de miles de iraníes salieron hoy a las calles en diversas ciudades del país para manifestar su rechazo tras el anuncio oficial de la muerte del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, tras ataques de Estados Unidos e Israel.

Medios nacionales informaron que ciudadanos se congregaron en plazas y avenidas ondeando banderas iraníes y portando imágenes del dirigente, en muestras de duelo y condena a lo que calificaron de agresión extranjera.

En la capital, Teherán, numerosos manifestantes se reunieron en la plaza Enghelab, donde corearon consignas contra Washington y Tel Aviv, al tiempo que reiteraron su respaldo a las instituciones de la República Islámica.

En la ciudad santa de Qom, cientos de personas participaron en una concentración en el santuario de Santuario de Fátima Masoumeh, donde condenaron a Estados Unidos e Israel y exigieron una respuesta firme ante el asesinato.

Asimismo, en Mashhad se izó una bandera negra sobre la cúpula del Santuario del Imán Reza como señal de luto, mientras fieles y peregrinos expresaban su pesar por la pérdida del dirigente religioso y político.

Escenas similares se registraron en otras localidades del país, en medio de un clima de tensión creciente. La televisión estatal confirmó en la madrugada del domingo el fallecimiento del ayatolá Jamenei en ataques lanzados el sábado.

La ofensiva atribuida a Tel Aviv y Washington continúa, mientras Teherán mantiene acciones de respuesta contra objetivos en Israel y contra bases estadounidenses en el Golfo.

Los acontecimientos ocurren pese a que durante febrero se celebraron tres rondas de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos bajo los auspicios de Omán, en Mascate y Ginebra, sin que se lograran avances visibles para contener la escalada.

Destacadas
Irán en luto y los iraníes protestan por la muerte de Jamenei
Voces que abrazan la isla

Voces que abrazan la isla

1 diciembre, 2025
Otorgan Sede Nacional del Acto por el Día del Constructor a Ciego de Ávila
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA: reflexiones y desafíos en la batalla contra el VIH
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios