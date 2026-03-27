viernes 27 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Niñas y niños sanluiseros  con discapacidad intelectual participan en actividades culturales

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Fotos Autora

Con frecuencia, la  Casa de la Cultura Manuel Armero Sánchez de San Luis, acoge a niñas y niños con discapacidad intelectual para desde diferentes manifestaciones artísticas instruirlos, alegrarlos y hacerlos partícipes.

Se suman adolescentes, jóvenes y otros miembros de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual,  para disfrutar del regalo cultural protagonizado por Instructores de Arte.

Cada cita reúne a familiares y representantes de instituciones educativas y de salud, en ellas se comparten experiencias y proyectos dirigidos a asegurar autonomía en personas con este tipo de discapacidad.

Hay lugar para que los protagonistas del espacio canten, bailen y muestren sus atrayentes habilidades artísticas.

En Cuba, donde se ha constitucionalizado la protección a las personas con discapacidad, estas actividades culturales reafirman el alto valor humanista de nuestro código de las familias.

Destacadas
Niñas y niños sanluiseros  con discapacidad intelectual participan en actividades culturales
Parque solar de El Meso seguirá sumando energía limpia
Llamamiento de Maduro al mundo distingue semana en Venezuela
Año 2025 marcado por primer acuerdo sobre pandemias, resalta ONU
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios