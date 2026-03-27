Niñas y niños sanluiseros  con discapacidad intelectual participan en actividades culturales

Fotos Autora

Con frecuencia, la Casa de la Cultura Manuel Armero Sánchez de San Luis, acoge a niñas y niños con discapacidad intelectual para desde diferentes manifestaciones artísticas instruirlos, alegrarlos y hacerlos partícipes.

Se suman adolescentes, jóvenes y otros miembros de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual, para disfrutar del regalo cultural protagonizado por Instructores de Arte.

Cada cita reúne a familiares y representantes de instituciones educativas y de salud, en ellas se comparten experiencias y proyectos dirigidos a asegurar autonomía en personas con este tipo de discapacidad.

Hay lugar para que los protagonistas del espacio canten, bailen y muestren sus atrayentes habilidades artísticas.

En Cuba, donde se ha constitucionalizado la protección a las personas con discapacidad, estas actividades culturales reafirman el alto valor humanista de nuestro código de las familias.